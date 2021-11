Giudice: “Juve, situazione seria: si sta ridimensionando. Vlahovic? Cosa lunare”

Così il giornalista ed esperto di finanza: "Oggi la situazione della Juventus è più seria di quella che si potesse immaginare"

Mettere Pogba o Vlahovic in questa situazione non lo capisco. La Juventus è entrata nell'era della sostenibilità, non si potrà acquistare nessuno senza fare bene i conti. Fino al 2019, si pensava per crescere il fatturato aumentando la competitività della squadra con ingaggi molto elevati, porsi come concorrente per i grandi club europei. Compensare il gap con le altre anche attraverso le plusvalenze. La Juventus si sta ridimensionando, oggi è al livello di mercato attento che dovranno fare Inter, Milan e Napoli. Oggi non ha più la Juventus dei mezzi economici superiori".