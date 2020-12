Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: prima sanzione per Perisic, pugno duro con Morata

La Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dopo il nono turno, che si è concluso ieri con i posticipi Torino-Sampdoria e Genoa-Parma.

Nella sfida tra Sassuolo e Inter, terminata 3-0 in favore della squadra di Antonio Conte, l’unico ammonito in casa nerazzurra è stato Ivan Perisic: per il croato si tratta della prima sanzione.

Nella prossima giornata saranno tre gli squalificati: Morata della Juventus, Arslan dell’Udinese e Schiattarella del Benevento. L’attaccante spagnolo dei bianconeri salterà due turni “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa, indirizzata al medesimo“. Morata salterà il derby col Torino e la sfida con il Genoa.