Giudice Sportivo, Acerbi diffidato. Roma, multa attenuata grazie a…Mourinho

Il Giudice Sportivo ha comunicato i provvedimenti disciplinari relativi alla nona giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. Per quanto riguarda l'Inter, Francesco Acerbi entra nella lista dei diffidati dopo l'ammonizione rimediata sabato contro la Fiorentina. Da segnalare, per quanto riguarda le altre società, la multa di 8.000 euro inflitta alla Roma per i cori offensivi dei tifosi giallorossi nei confronti di Dejan Stankovic.

Una sanzione mitigata grazie all'intervento di Josè Mourinho, come si legge nella nota: "Ammenda di €8.000 alla soc. ROMA per avere la totalità dei suoi sostenitori assiepati nella Curva Sud, all'8° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria; sanzione attenuata perchè il coro, dopo l'intervento fattivo del proprio allenatore, non si è ripetuto".