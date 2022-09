Giudice Sportivo, Juventus stangata. Inter, Brozovic entra in diffida

La Lega Calcio ha reso note le decisioni prese dal Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di Serie A. Stangata per la Juventus: una giornata di squalifica e 15.000 euro di multa per il tecnico Massimiliano Allegri, un turno di stop e ammenda di 5.000 euro per Cuadrado, uno anche per Milik, e sanzione di 5.000 euro al club "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere un proprio collaboratore, non inserito in distinta, al rientro negli spogliatoi, rivolto al direttore di gara espressioni irriguardose".