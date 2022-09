Giudice Sportivo, il derby costa 5.000 euro al Milan: il motivo della sanzione

Il club rossonero ha ricevuto un'ammenda economica in seguito ai fatti accaduti sabato nel match contro l'Inter

Il Giudice Sportivo ha inflitto una multa di 5.000 euro al Milan in seguito ad alcuni fatti accaduti durante il derby di sabato sera contro l'Inter. Questa la motivazione: "Ammenda di € 5.000 alla società Milan per avere suoi sostenitori, al 21' del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco tre bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".