Giudice Sportivo, 11a giornata: 5mila euro di multa all’Inter, primo giallo per Dumfries

Il Giudice Sportivo ha diramato le sentenze in merito all'undicesima giornata di Serie A. 5000 euro di multa all'Inter "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, un petardo e nel recinto di giuoco un petardo e alcuni fumogeni sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".