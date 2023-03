Giudice Sportivo, 8.000 euro di multa all’Inter: il motivo. Squalificati in 5

Il Giudice Sportivo, terminata l'ultima giornata di Serie A, ha reso note le sue decisioni. Multa di 8.000 euro all'Inter "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria numerose bottigliette in plastica semipiene, senza colpire nessuno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".