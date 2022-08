Serie A, il Giudice Sportivo della 1a giornata: tre gli squalificati

Per quanto riguarda in particolare il match di Ferragosto Verona-Napoli, il giudice ha punito il club veneto con un'ammenda di 12.000 euro "per aver i suoi sostenitori intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale verso i tifosi della squadra avversaria". Il Verona dovrà pagare, poi, altri 3.000 euro di ammenda per il lancio di oggetti in campo, mentre per quanto riguarda i cori di discriminazione razziale nei confronti di un giocatore del Napoli (Victor Osimhen, ndr) dopo la realizzazione del gol la Procura federale ritiene necessario che "vengano specificati i sotto settori della Curva Sud da cui partivano i primi cori".