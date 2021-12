Giudice Sportivo Primavera: Inter, Sangalli entra in diffida. Sanzioni per 3

Quarta ammonizione stagionale per il centrocampista nerazzurro, da ora a rischio squalifica: i verdetti disciplinari

Il 2021 dell'Inter Primavera si è chiuso con una vittoria per 3-1 sul Torino, che ha permesso ai nerazzurri di portarsi al quarto posto in classifica a quota 22 punti. Il Giudice Sportivo ha emesso le sanzioni relative all'ultimo turno di campionato: Sangalli, al quarto cartellino giallo stagionale, entra ora in diffida. Segnalati anche Franco Carboni (terza ammonizione), Abiuso (seconda) e Valentin Carboni (prima).