Giudice Sportivo – 9 squalificati per un turno: un giocatore della Samp salterà l’Inter

Sono nove i calciatori squalificati per un turno dal giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 21/a giornata. Tra i calciatori espulsi, una giornata di stop e ammenda di 10mila euro per Muriel ed una a Maehle (Atalanta).