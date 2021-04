Serie A, Giudice Sportivo: 3 squalificati per un turno. Tare, diffida per proteste

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo i posticipi del 32esimo turno di Serie A, match giocati ieri, Roma-Atalanta e Napoli-Lazio

Sono tre i giocatori squalificati dal giudice sportivo, tutti per un turno, dopo gli incontri della 32/a giornata della Serie A di calcio. Si tratta di Gosens (Atalanta), Ibanez (Roma) e Manolas (Napoli). I primi due sono stati espulsi per somma di ammonizioni, il terzo - già diffidato - è stato ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.