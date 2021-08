Giudice Sportivo, due turni di stop per Osimhen. Verona con l’Inter senza Veloso

Il centrocampista portoghese, espulso nel corso del match contro il Sassuolo, salterà la sfida di venerdì sera

Mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti di Victor Osimhen: l'attaccante nigeriano del Napoli, espulso nel corso del match contro il Venezia, è stato squalificato per due turni "per aver colpito volontariamente con uno schiaffo il volto di un avversario con il pallone non a distanza di gioco". Una giornata di stop anche per Dragowski (Fiorentina), Schouten e Soriano (Bologna), Strandberg (Salernitana), Zaniolo (Roma) e Miguel Veloso (Verona), che salterà così la gara di venerdì sera contro l'Inter.