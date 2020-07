Costa cara a Diego Godin l’ammonizione rimediata nel corso di Inter-Torino: il difensore uruguaiano, diffidato, è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo. Antonio Conte, quindi, dovrà fare a meno dell’ex Atletico Madrid in occasione della sfida contro la Spal, in programma giovedì sera a Ferrara.