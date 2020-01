Giudice Sportivo, multa di 5.000 euro al Lecce per lo striscione contro Conte

Non è rimasto impunito lo striscione esposto dai sostenitori del Lecce in occasione della gara di domenica pomeriggio contro l’Inter contenente insulti verso Antonio Conte: il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare con 5.000 euro di multa il club salentino per responsabilità oggettiva. Questo il comunicato emesso dalla Lega Calcio:

Ammenda di € 5.000,00: alla soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza; e per responsabilità oggettiva per l’esposizione di uno striscione insultante nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria.