Giulini: “Sulla ripresa dichiarazioni vergognose. Sarà un’impresa mettere tutti d’accordo”

“Ci sono state molte dichiarazioni fuori luogo, in alcuni casi anche vergognose: chi ha idee chiare in questo momento sul ripartire o non ripartire non è rispettoso della situazione e dei sacrifici che si stanno facendo negli ospedali . E buona parte del calcio ha dato in questi giorni una pessima immagine di sé”. Lo ha detto il presidente del Cagliari Calcio Tommaso Giulini alla tv locale Videolina. “So – ha continuato – quali sono i pro e i contro. I pro sono avere delle classifiche certe e non esporsi ai ricorsi che comprometterebbero anche l’inizio della prossima stagione. Sarà un’impresa titanica mettere d’accordo tutti – ha osservato – L’altro vantaggio sarebbe quello di poter richiamare tutti i lavoratori perché noi dovremo mandare in cassa integrazione parziale o totale dei dipendenti. Il primo pensiero è per loro”.

Gli svantaggi? “Sono legati al fatto che si ripartirebbe a porte chiuse e che bisognerebbe considerare i rischi connessi alla situazione – ha spiegato – Immagino che ci farebbero ripartire in condizioni di massima sicurezza con protocolli precisi. Se solo una squadra avesse un contagiato accumuleremmo danni su danni. Certamente non vorrei che fosse il Cagliari a riportare il virus in Sardegna. Il Cagliari nei prossimi giorni dovrà esprimersi sulla ripartenza. Vorrei sapere che cosa ne pensano i tifosi con un sondaggio”. (ANSA).