Giunta (Sky): “Lukaku? Col Monza svuotato, così è un problema per l’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Numero Diez, Mario Giunta , giornalista di Sky Sport, ha parlato così del momento di Romelu Lukaku all'Inter: “Lukaku sta inevitabilmente passando il periodo più difficile della sua carriera. Oltre i problemi fisici, credo che ad allarmare di più siano le perdite di certezze. Ha perso dei movimenti e punti di riferimento che prima aveva. Per un attaccante questi aspetti sono triplicati, se non quadruplicati, rispetto ad un calciatore che ricopre altri ruoli in campo. Contro il Monza ho visto un giocatore svuotato, che è entrato e non riusciva ad essere lui: così diventa un problema per l’Inter.

Essendo onesti la coppia titolare di attaccanti attuale dei nerazzurri è Dzeko-Lautaro Martinez. Se la situazione si prolungasse credo che Lukaku possa diventare addirittura il quarto attaccante della squadra, dopo Correa, se l’argentino dovesse risultare più in forma di lui. In questo momento è il calciatore meno in forma dell’organico. Il suo sostituto è Dzeko che però anagraficamente conta 36 anni e tutte le partite non le può giocare, in più si comporta in modo diverso dal belga in campo. Il bosniaco funge anche da regista offensivo e Inzaghi dovrà cambiare la fisionomia del suo gioco in caso di sostituzione di Lukaku”.