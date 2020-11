Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara di Europa League contro il Rijeka, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli si è unito all’ad dell’Inter Beppe Marotta per chiedere comprensione alle nazionali in vista delle imminenti convocazioni: “Sicuramente sarebbe opportuno in un momento così delicato lasciare i calciatori il più possibile tranquilli e isolati e anche noi crediamo che sarebbe meglio se li lasciassero a Napoli”.