Giuntoli: “Dybala? Abbiamo parlato con i suoi agenti, ecco come è andata. Spalletti ha…”

Nel corso della conferenza stampa di chiusura del ritiro a Dimaro, Cristiano Giuntoli ha parlato del mancato arrivo di Dybala al Napoli: "Col passare del tempo pensavamo potesse essere un'opportunità. Ci abbiamo parlato, con i suoi agenti non con lui, ma abbiamo capito che per noi non era comunque un'opportunità e probabilmente lo ha capito anche lui che noi non lo siamo per lui. Il mister ha detto che vorrebbe fare il 433, Dybala se era un'opportunità potevamo prenderlo, però sarebbe stato dal punto di vista tattico uno snaturare quello che ha in testa il mister e quello che abbiamo in testa noi".