Giuntoli: “Fabian Ruiz non c’è perché è sul mercato. Vogliamo giocatori che pensano…”

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio di Napoli-Monza, Cristiano Giuntoli ha parlato della situazione di Fabian Ruiz e della trattativa con il Psg per Keylor Navas. "Fabian non convocato? Non c'è perché è sul mercato e vogliamo calciatori che pensano solo a giocare e non al mercato. C'è un interessamento da parte del Psg. Per quanto riguarda le altre cose siamo in alto mare. Pensiamo di avere una rosa competitiva anche se dovesse partire Fabian".