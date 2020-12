Prima della sfida tra Lazio e Napoli ha parlato, a Sky Sport, il ds del Napoli Giuntoli che si è soffermato anche sul mercato e sul futuro di Milik:

“Il mercato è un punto di domanda. Milik? Gli attaccanti fanno gola a tutti, vedremo. Io credo che lui voglia andare via a giocare per garantirsi l’Europeo. A gennaio spero in un paio di uscite e basta, nessun acquisto siamo molto completi. Probabili partenze di Milik e Llorente”.