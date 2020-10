Giornale – Inter, col ‘Gladbach ricorda lo Slavia. Conte è tornato sanguigno: ora deve vincere

Inizia oggi a San Siro contro il Borussia Monchengladbach la Champions League 2020/2021. A due mesi esatti dalla delusione contro il Siviglia nella finale di Europa League, la squadra di Conte riparte a livello internazionale dal palcoscenico più prestigioso e ha grandi ambizioni.

“L’Inter, su esplicita richiesta di Conte, si è rafforzata, ha una rosa più completa e giocatori di esperienza internazionale che non potranno che essere utili alla causa. Su tutti Vidal e Hakimi” scrive Il Giornale.

Il quotidiano sottolinea l’importanza della sfida di stasera: “Fondamentale, in ogni caso, non fallire il primo appuntamento, memori delle passate edizioni, infatti, in un girone non impossibile con il Real Madrid e lo spauracchio Shakhtar, l’esordio casalingo con il Borussia “povero”, quello di Monchengladbach, ricorda lo Slavia Praga dello scorso anno ma questa volta non si può fallire. Vittoria obbligatoria, per partire col piede giusto e cancellare la sconfitta nel derby di campionato“.

E nella conferenza stampa della vigilia si è rivisto il Conte che si conosce, quello “Sanguigno e combattivo, sempre pronto ad azzannare anche verbalmente“. Al tecnico nerazzurro non piacciono le etichette, soprattutto se “mettono ancora più pressione di quella che un esordio europeo in una stagione condizionata dal Covid comporta già di per sé“. Conte sa che questa stagione è molto importante: “Dopo il balletto del «resto o me ne vado», i discorsi con la società, gli investimenti sul mercato, il secondo posto in campionato e la finale di Europa League, adesso per l’Inter è il momento di tornare ad arricchire la bacheca. Magari con un trofeo prestigioso“.

Per la prima ma già decisiva gara, tornano Bastoni e Sanchez per la panchina mentre Conte dovrà scegliere chi schierare tra Brozovic e Sensi. Ancora fuori Eriksen.