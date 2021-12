Globe Soccer, Mancini miglior allenatore dell’anno: “Europeo? Sempre creduto…”

L'allenatore azzurro è stato premiato a Dubai e dal palco è tornato a parlare della vittoria a Euro2020

Miglior allenatore dell'anno al Globe Soccer è Roberto Mancini, il ct dell'Italia campione all'Europeo. L'ex tecnico dell'Inter è salito sul palco a ritirare il premio e ha detto: «Davvero un grande piacere. Sono contento del premio, di ritirarlo in questa splendida città come Dubai. Non eravamo favoriti, quindi come abbiamo vissuto questa esperienza? Si, forse è stata una buona cosa. Ma ci abbiamo sempre creduto di poter vincere l'Europeo», ha spiegato.