Glonek: “Skriniar? Il Psg è un passo avanti. Vuole vincere la Champions. All’Inter…”

Intervistato da Sportweb, l'ex giocatore dell'Ancona commenta la scelta di Milan Skriniar di vestire la maglia del Psg

Gianni Pampinella

Intervistato da Sportweb, Miloš Glonek, con un passato anche in Italia dove ha vestito la maglia dell'Ancona, parla della scelta di Milan Skriniar di vestire la maglia del Psg al termine della stagione. "Ha una straordinaria qualità calcistica, può conquistare molto rapidamente i tifosi del Psg. Il calcio è cambiato molto da quando ho giocato in Italia, ora la Serie A non brilla più. La pressione in Italia era enorme, in Francia molto meno. Ma ora è il contrario, ci sono più aspettative a Parigi che all'Inter".

"In Italia a quel tempo le stelle erano ovunque. L'Inter aveva Lothar Matthäus, poi c'erano Rudi Völler, Batistuta e Van Basten, calciatore intelligente, elegante e un avversario difficilissimo da affrontare. In Italia non potevi uscire a prendere un caffè in città perché c'erano fan ovunque. Per Skriniar andare al Psg è un passo avanti considerando la situazione in cui si trovano attualmente entrambi i club. Il denaro muove tutto. La Serie A era il miglior campionato del mondo. Oggi non ci sono soldi e puoi vederlo. In primo piano ci sono i campionati inglese, spagnolo e tedesco".

"Skriniar ha una straordinaria qualità calcistica, che può conquistare i tifosi del Paris molto rapidamente. Non ci andrà per uno stipendio più alto, ma perché vuole avere successo in Champions League. C'è da capire per quanto tempo rimarranno giocatori come Lionel Messi, Kylian Mbappé, Sergio Ramos o Neymar. Anche all'Inter ha avuto diversi ottimi compagni di squadra".

(Sportweb)