Gnonto: “Molte cose sono cambiate dopo esordio e gol. Ora penso alla maturità”

Protagonista a sorpresa delle ultime uscite della Nazionale italiana, Wilfried Gnonto è tornato sui campi dove è cresciuto, a Verbania, accolto dall'entusiasmo di tantissimi bambini. L'attaccante dello Zurigo ha poi parlato ai microfoni di Sky Sport: "Un'emozione grandissima tornare qua, vedere ragazzi che conoscevo da piccolissimi e che ora sono cresciuti tanto. Per me è qualcosa di incredibile. Più difficile l'esame di maturità o l'esame Mancini? Quello di Mancini è stato difficile, ma la maturità lo sarà altrettanto! Adesso sono concentrato più su questo, cercherò di dare il massimo anche lì e spero di farcela. La scuola ha un valore importante per me e per la mia famiglia, i miei genitori hanno sempre cercato di spingermi e di farmi proseguire con gli studi, e adesso sono alla fine di questo percorso: cerco di finire al meglio e poi, se ne avrò la possibilità, proverò ad andare avanti. Quanto mi è cambiata la vita dopo l'esordio in Nazionale e il primo gol? Molte cose sono cambiate, ma io sono lo stesso ragazzo di sempre, i miei genitori pure, cerchiamo sempre di stare abbastanza distaccati da quello che succede intorno. Chiaro, fa molto piacere essere sui giornali e in televisione, ma non bisogna dimenticare le cose veramente importanti che sono altre. Ricordo le giornate passate al campetto d'estate, a giocare con i miei amici: ho iniziato così, mi divertivo a fare le partitelle, anche a farmi male! Spero che molti di questi bambini possano fare come me, che nel mio piccolo ho fatto qualcosa, e anche meglio".