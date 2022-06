Gnonto, il papà: “Vedremo dove andrà il mercato: ma sogna di tornare all’Inter”

Lo ha detto a Rai Radio1 Boris Gnonto il giorno dopo la gara della nazionale in cui il figlio Wilfred, 18 anni e sette mesi, ha stabilito il record di precocita' di un gol in azzurro

"Vedremo dove andra' il mercato, ho letto di tante squadre, Monza e Torino, ma il suo sogno e' andare all'Inter". Lo ha detto a Rai Radio1 Boris Gnonto il giorno dopo la gara della nazionale in cui il figlio Wilfred, 18 anni e sette mesi, ha stabilito il record di precocita' di un gol in azzurro. "Mi fa piacere pero' per come e' andata la partita e' una goccia nell'acqua. Non abbiamo assolutamente festeggiato il suo primo gol non l'ha fatto nemmeno lui", ha aggiunto il padre del calciatore ospite di Un Giorno da Pecora.