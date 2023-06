Goal – Inter, Acerbi sarà riscattato dopo la finale di Istanbul: le cifre

E' quanto risulta al portale Goal.com, che spiega come il centrale verrà riscattato dalla Lazio in estate

Francesco Acerbi proseguirà la sua avventura all'Inter. E' quanto risulta al portale Goal.com, che spiega come il centrale verrà riscattato dalla Lazio in estate. Si legge: "Inzaghi avrà ancora a disposizione Acerbi, per il quale il club di Viale della Liberazione verserà 2 milioni alla controparte biancoceleste: il tutto sarà ratificato dopo la finale di Champions League del 10 giugno, appuntamento decisamente importante per la storia nerazzurra.