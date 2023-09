Godin: “Basta col calcio giocato, ho dato tutto. Mi piacerebbe allenare. La Champions…”

"Futuro? Ora mi sto davvero godendo questa fase, con la famiglia, con gli amici. Non ho niente in programma. Essere ambasciatore della Liga è qualcosa di bello, pensarmi come un ambasciatore, come una leggenda. È un onore e un orgoglio. Il ruolo di allenatore è quello in cui mi sentirei più a mio agio, sinceramente. Voglio stare con i giocatori, in campo... Ma vedremo. La Champions? Competere in Europa è difficile e penso che sia un po' così in generale nel calcio spagnolo, fatta eccezione per il Real Madrid di recente. Altri campionati e altre squadre stanno gareggiando molto bene a livello europeo ed è merito loro".