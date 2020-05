Diego Godin celebra una data speciale su Twitter con un post

Diego Godin ha celebrato un anniversario speciale con un post su Twitter. Ha scritto la data di oggi, 17 maggio, e si è riferito in particolare alla stagione 2013-2014.

Il presente dell’uruguaiano è l’Inter, come lui stesso ha dichiarato durante il periodo di stop forzato del calcio, ma per l’Atletico Madrid è stato un giocatore molto importante. Addirittura eroico quando nella gara contro il Barcellona, al Camp Nou, proprio nel 2014, ha segnato il gol decisivo per la vittoria della Liga, il campionato spagnolo.