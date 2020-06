Tre club lo corteggiano, Godin valuterà l’addio: Inter, due piste per sostituire l’uruguaiano

Dall’interesse di Lione al Tottenham fino al possibile ritorno all’Atletico Madrid. Non mancano le alternative per il futuro a Diego Godin, che dopo la prima deludente stagione potrebbe già lasciare l’Inter. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, nonostante le smentite il 34enne uruguaiano potrebbe convincersi a salutare Milano in caso di nuove esclusioni. Godin valuterà, infatti, eventuali proposte ricevute.

Il nome preferito per sostituire Godin è quello di Kumbulla ma la Lazio ha sorpassato i nerazzurri. Marotta e Ausilio hanno già pronta l’alternativa: il difensore del Torino Armando Izzo, vecchio pupillo di Antonio Conte e nel mirino.