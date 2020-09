Godin: “Orgoglioso di indossare la maglia del Cagliari. Giulini ha fatto un grande sforzo”

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del Cagliari, l’ex difensore dell’Inter e nuovo acquisto dei sardi Diego Godin, ha parlato così del suo approdo in rossoblu: “Sono molto contento di essere qua, anche per me è un orgoglio indossare questa maglia e mettermi a disposizione del mister ed iniziare ad allenarmi coi miei compagni. Ho parlato con tutti, mi hanno parlato della società e di come vuole alzare il livello: ho visto tante partite, mi piace come giocano. Voglio imparare, lavorare e vengo per contribuire con quello che posso: anche per il presidente, che ha fatto un grande sforzo per portarmi qua.

L’Uruguay? E’ stato importante per fare questo scelta, anche mio suocero ha giocato qua e mia moglie sono nate qua: poi tanti uruguaiani hanno giocato qua, anche il Maestro Tabarez. Sono cose che avvicinano l’Uruguay e Cagliari e che mi fanno sentire vicino al mio paese. Io vengo qua per giocare e per aiutare la squadra con tutto quello che posso dare: qui si vive benissimo, è importante anche la felicità. Fuori dallo spogliatoio c’è una vita importante. Vengo qua con l’umiltà di lavorare e mettermi a disposizione del mister con la stessa voglia con cui ho iniziato a fare il calciatore”.