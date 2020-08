Godin, il professore è salito in cattedra: esperienza europea fondamentale per l’Inter

Dopo le difficoltà di adattamento alla difesa a tre, Diego Godin sembra essersi finalmente conquistato una maglia da titolare: parte della ritrovata solidità difensiva dell’Inter va all’uruguaiano, che ha convinto Conte a relegare in panchina un intoccabile come Milan Skriniar. Secondo Tuttosport, l’esperienza internazionale dell’ex capitano dell’Atetico Madrid può rivelarsi fndamentale in queste battute finali della stagione:

“Fondamentale è poi il recupero per la causa di tutta l’esperienza europea (e non solo) di Godin, che nelle ultime settimane si è seduto in cattedra. Come effetto collaterale, ha fatto sedere in panchina Skriniar, e questo era poco pronosticatile prima del lockdown. Fatto sta che anche lo Sceriffo ormai è un mattone importante del muro“.