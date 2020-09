Inter, su Godin piomba il Rennes: ostacolo ingaggio, ma non solo. E servirebbe anche…

Su Diego Godin è piombato il Rennes: il difensore uruguaiano è finito nel mirino del club francese, alla ricerca di elementi di esperienza. Tuttavia, secondo Tuttosport, ci sono ancora numerosi ostacoli: “Negli ultimi giorni si è avvicinato in maniera importante il Rennes, club francese che in questa stagione disputerà la Champions League (è arrivato terzo nella Ligue1 interrotta a marzo). Il Rennes sta cercando elementi con esperienza internazionale per affrontare in maniera onorevole la coppa, ma non sarà semplice convincere Godin ad accettare. E, come detto, c’è il lato ingaggio da non sottovalutare: senza dubbio, servirebbe una corposa buonuscita da parte dell’Inter“.