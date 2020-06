Inter, Godin scalpita: ballottaggio in vista di Parma, l’uruguaiano non si aspettava di…

L’assenza per squalifica di Skriniar regala a Godin una chance importante per provare a riscattare un’annata deludente e conquistarsi la conferma in vista della prossima stagione. Tre partite – Parma, Brescia e Bologna – in cui l’uruguaiano dovrà dimostrare il suo valore e convincere Antonio Conte.

Come riferisce Calciomercato.com, Godin non si aspettava di finire dietro a Bastoni e Ranocchia nelle gerarchie di Conte. Il 34enne vuole essere protagonista in questo finale di stagione e si candida già per domani sera contro il Parma per una maglia da titolare: al momento è in ballottaggio con D’Ambrosio, al rientro dopo un infortunio.