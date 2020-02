Sono giorni parecchio intensi in casa Inter. I calciatori nerazzurri, guidati da Antonio Conte, che stanno preparando minuziosamente il delicatissimo derby di domenica sera contro il Milan. Diego Godin, che probabilmente sarà in campo per sostituire lo squalificato Bastoni, ha deciso di staccare un attimo prima di tornare ad allenarsi domani: serata a casa con i suoi cani e qualche buon drink. “Mates, riposo e buona compagnia!”, ha scritto su Twitter.