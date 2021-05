Gol, assist, coraggio e generosità per l’Inter: Lukaku, la grande fortuna di Conte

L'attaccante belga è stato determinante nella conquista dello scudetto dei nerazzurri: feeling speciale con il tecnico

L'Inter conquista lo scudetto numero 19 della sua storia con ben 4 giornate di anticipo. La Gazzetta dello Sport esalta la stagione di Romelu Lukaku, vero e proprio totem nerazzurro: "Perisic, Eriksen, Barella, Hakimi, Lukaku... I protagonisti assoluti, con Lautaro e i difensori. Ma Big Rom di più. Lukaku non è stato solo una montagna di gol (21) e di assist (10), è stato la profondità, il coraggio, la generosità, il leader trascinatore, il senso tattico di tutta l’Inter che si ritira e riparte. Quattro volte non è stato titolare: sconfitta con la Samp, pareggi con Parma e Atalanta. Non è un caso. In questo tiro di dadi, che è stato il campionato sotto Covid, aver potuto contare sempre sul totem Romelu (a differenza di Ibra, Dybala, Osimhen...) è stata la grande fortuna di Conte".