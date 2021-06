Inter, media gol da attaccante per D’Ambrosio: 3 reti con 6 tiri nello specchio

Il difensore nerazzurro è riuscito a ritagliarsi ancora una volta uno spazio considerevole grazie alla sua professionalità e non solo

Ancora una volta Danilo D'Ambrosio è riuscito a ritagliarsi il suo spazio: il difensore dell'Inter, seppur non da titolare, è stato spesso e volentieri uno dei protagonisti della stagione, con gol pesanti e un rendimento assicurato. Inter TV ha sottolineato la sua efficacia sotto porta, nonostante sia un difensore:

"L'Uomo della Provvidenza: è stato più volte rinominato così Danilo D'Ambrosio, per la sua capacità di incidere con gol pesanti e decisivi ai fini del risultato. Da quello che ha completato la rimonta contro la Fiorentina nella prima giornata di campionato all'ultimo segnato a Cagliari, sempre di testa e ancora una volta dal peso specifico notevole. D'Ambrosio ha chiuso la sua ottava stagione in nerazzurro con un bilancio di 19 presenze e 3 reti, con appena 6 tiri nello specchio. Media gol da attaccante, per uno che di professione fa il difensore".