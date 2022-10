Gol di Turone, esce il documentario: sarà in sala dal 24 al 27 ottobre

ER GOL DE TURONE ERA BONO, in sala dal 24 al 27 ottobre, non è solo il titolo di un documentario, ma anche uno slogan tifoso romanista e una frase assertiva che vale come: "Juventus ci hai fregato". Ecco il senso di questo documentario di Francesco Miccichè e Lorenzo Rossi Espagnet presentato oggi alla Festa di Roma in sala per tre giorni grazie alla distribuzione theatrical Altre Storie.