Inter, GdS: “Inter, un gol di ieri… come nel film di Aldo, Giovanni e Giacomo”

La Gazzetta dello Sport ‘scomoda’ Aldo, Giovanni e Giacomo per analizzare la partita vinta ieri dall’Inter. In particolare, per il gol dell’1-0 dei nerazzurri:

“Il primo gol è sgorgato da un duetto tra Bastoni e Dimarco, con le parti rovesciate. Il difensore centrale ha guadagnato il fondo e da lì ha servito un cross che ha sbalestrato la difesa del Plzen. Pernica e Tijani, due dei tre “stopperoni” di Bilek, sono andati su Dzeko e dalla sabbia, come nella partitella del film con Aldo, Giovanni e Giacomo, è sbucato l’astuto Mkhitaryan, principe degli incursori. Uno a zero e partita in discesa. A ruota il raddoppio, avviato da una sontuosa apertura di Barella per Dimarco: stop e cross dell’esterno e 2-0 di Dzeko sottoporta. Una rete terapeutica, spazza fantasmi”, si legge.