Inter, quando segna Lautaro cambia tutto. C’è un dato che lo dimostra

Senza l'attaccante argentino si fatica a fare gol e quando lui non riesce a segnare la squadra di Inzaghi non vince

Senza Lautaro Martinez, l'Inter fa fatica a segnare. Lo dicono le ultime giornate della Serie A: cinque gol e quando ha segnato la squadra ha raccolto 13 punti su 15. Ma se il calciatore non arriva al gol non si vince. Quando l'argentino non ha segnato, in tre partite, è arrivato solo un punto quindi due sconfitte e un pari.