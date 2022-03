Inter, il gol di Lautaro a Liverpool candidato a goal of the week: come votarlo

Il bellissimo gol di Lautaro Martinez ad Anfield è tra i cinque gol candidati per il GOAL OF THE WEEK della UEFA Champions League

Marco Astori

Il bellissimo gol di Lautaro Martinez ad Anfield, che ha regalato all'Inter la vittoria sul Liverpool ma non il passaggio del turno, è tra i cinque gol candidati per il GOAL OF THE WEEK della UEFA Champions League. Con la chiusura degli ottavi di finale, sono cinque le reti selezionate e che i tifosi possono votare sul sito ufficiale della competizione.

Insieme al destro all'incrocio di Lautaro ci sono i gol di Thomas Müller (Bayern Monaco), Kylian Mbappé (PSG) e Maurits Kjærgaard (Salisburgo).

I tifosi nerazzurri possono votare la perla del Toro cliccando qui.

(Inter.it)