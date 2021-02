Contraerea Inter: prima per gol di testa, il Milan studia la contromossa

Stefano Pioli sfrutterà la gara di Europa League contro la Stella Rossa per preparare il deerby di domenica

Si avvicina l'appuntameto con il derby di Milano. L'Inter capolista, tra le tante armi a disposizione per far male al Milan, può contare su un altro fondamentale particolarmente sfruttato in questa stagione: il colpo di testa.

Secondo Tuttosport, Stefano Pioli starebbe pensando a delle novità per contrastare i nerazzurri: "L'allenatore pensa di proporre un tandem di corazzieri avente come terminali Zlatan Ibrahimovic (ovviamente) e Mario Mandzukic, se il croato supererà il tagliando stasera in Europa League a Belgrado con la Stella Rossa. Questo anche per alzare la contraerea davanti a Gigio Donnarumma, considerato che nessuno segna di più di testa (10 i gol fatti in campionato - tre dei quali a firma di Danilo D'Ambrosio -, contro i 7 di Milan e Samp). In tal senso, non è un caso che ultimamente l'avversario contro cui i nerazzurri hanno trovato maggiori difficoltà a esprimersi sia stata l'Udinese, una squadra altrettanto fisica".