Sorpresa in Gold Cup, Canada eliminato dal Guatemala: 58′ per Buchanan

A sorpresa, il Canada perde ai calci di rigore contro il Guatemala e viene eliminato ai quarti di finale della Gold Cup.

Eppure i canadesi passano in vantaggio grazie ad un calcio di rigore trasformato da Jonathan David al 30' ma a fine primo tempo restano in dieci per l'espulsione di Shaffelburg.

Al 69' arriva il pareggio del Guatemala firmato Rubin. Il risultato resta sull'1-1 fino al fischio finale e sono necessari i calci di rigore che vedono trionfare guatemaltechi ad oltranza.

58' per l'interista Buchanan, sostituito da Jebbison. Per Buchanan la Gold Cup si conclude con 3 reti in 4 partite.