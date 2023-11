Goldaniga: “Attaccante più forte affrontato? Thuram è davvero un fenomeno. Poi…”

"Non credo che i risultati siano arrivati perché io ho iniziato a giocare, però in tutta sincerità, l’ho pensato". Parla così Edoardo Goldaniga, difensore del Cagliari, nella lunga intervista a Radio TV Serie A: "Siamo arrivati in Serie A all’ultimo secondo dopo i play-off in B con il Bari. Serviva adattarsi: per tanti era un campionato nuovo.