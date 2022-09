Golden Boy 2022, la lista dei 40 finalisti: presenti anche Esposito e Gnonto

Nella giornata di oggi è stata resa nota la lista dei 40 finalisti del Golden Boy 2022, premio organizzato da Tuttosport dedicat al miglior calciatore Under 21 militante nella massima serie di un campionato europeo. In questo elenco, oltre a ragazzi già affermati come Bellingham, Camaving, Pedri, Gavi, Ansu Fati, Musiala e Gravenberch, c'è spazio anche per Sebastiano Esposito, attaccante dell'Inter attualmente in prestito all'Anderlecht, e per Wilfried Gnonto, prodotto del settore giovanile nerazzurro oggi in forza al Leeds.