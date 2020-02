Gomez: “Ecco come abbiamo fermato l’Inter. Nel 2013 nerazzurri e Atletico mi volevano, ma…”

In una lunga intervista rilasciata a El Paìs, il Papu Gomez rivela di aver ricevuto offerte da Atletico e Inter nel 2013: “Nel 2013 avevo trascorso tre anni molto buoni a Catania. Mi aveva fatto conoscere nel calcio italiano ed era ancora piuttosto giovane, 25-26 anni. Mi cercarono l’Inter e anche l’Atletico del Cholo, ma non erano finanziariamente come adesso e non potevano pagare l’importo richiesto dal Catania. Ne offrirono sei, ma il club ne voleva 10“, racconta il giocatore. Poi spiega come l’Atalanta ha fermato l’Inter a San Siro lo scorso 11 gennaio: “Gli avversari sembrano così in confusione che la palla ritorna da noi. L’Inter ha questo modo di giocare: gioca da dietro, parte dal difensore centrale al laterale e dal laterale passa per gli attaccanti, Lukaku e Lautaro. Uno va a prendere la palla e l’altro fa il resto. E lì la squadra parte. Abbiamo giocato con i nostri due centrali uno contro uno con Lukaku e Lautaro. E una volta recuperata la palla li abbiamo attaccati. Preferiamo rischiare in questo modo sapendo che creeremo dieci situazioni obiettivo”.

(El Paìs)