Inter, Gomez: “Più forte che mai”. E Maxi Lopez lo chiama: “Vieni alla Samb a fare magie!”

Il Papu Gomez fa sentire la sua presenza. Fuori rosa all’Atalanta, l’argentino, accostato più volte all’Inter in questo mercato di gennaio, su Instagram ha mostrato una sua foto con scritto: “Più forte che mai”. Come a ricordare a tutti che lui c’è, ed è pronto a una nuova sfida. Una nuova sfida che gli ha simpaticamente proposto anche Maxi Lopez, che lo ha invitato a raggiungerlo alla Sambenedettese: “Vieni qui per sei mesi a fare magie”, ha scritto l’ex Milan. Cosa risponderà il Papu?