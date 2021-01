Il futuro del Papu Gomez è ancora tutto da scrivere. Presto incontrerà il presidente, ma si sta facendo strada un nuovo scenario. Secondo Sky Sport l’Atalanta non vuole cederlo alle big italiane. Aprirebbe alle medio-piccole italiane, ma lui non valuta queste ipotesi, futuro complicato in Serie A. Si profila un futuro all’estero.