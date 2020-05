Gori: “Inter, Cavani può creare problemi. Lautaro da tempo in partenza, per cui il club…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Sergio Gori, ex attaccante dell’Inter, ha parlato così del futuro di Lautaro Martinez, ma non solo: “Il giocatore è da molto tempo in fase di partenza. L’Inter sa benissimo che il giocatore era attratto dal Barcellona e che sarebbe andato via, per cui ha già intrapreso un modo per sostituirlo. Mertens? E’ un attaccante laterale, fosse andato all’Inter Conte avrebbe dovuto farlo giocare in un 4-3-3. L’Inter adesso deve cercare una seconda punta che sia di supporto a Lukaku. Cavani? Giocatore che potrebbe creare dei problemi, perché Lautaro si integrava alla perfezione con Lukaku, erano entrambi altruisti. Cavani può portar via spazio a Lukaku, ma non credo che l’Inter non abbia già dei nomi per sostituire Lautaro“.