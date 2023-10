Gosens: “Il calcio si trova su un percorso molto pericoloso. Voglio che…”

Robin Gosens lancia l'allarme. Intervistato da RND, l'ex giocatore dell'Inter è preoccupato per la direzione che sta prendendo il calcio. "Mi considero una persona che a volte pensa fuori dagli schemi. Il calcio in generale si trova attualmente su un percorso molto pericoloso che non è necessariamente salutare. Sempre più soldi, sempre più commercio. Personalmente voglio che lo sport sia in primo piano e non degeneri in affari".