Inter, tutta la carica di Gosens. Robin non molla: “Il duro lavoro paga. Sempre”

Simone Inzaghi gli ha lasciato le briciole in questo inizio di stagione. Ma Robin Gosens non ha alcuna intenzione di mollare

Simone Inzaghi gli ha lasciato le briciole in questo inizio di stagione, anche per un inizio folgorante di Federico Dimarco. Ma Robin Gosens non ha alcuna intenzione di mollare e vuole fare di tutto per prendersi la titolarità della fascia sinistra dell'Inter. Almeno, questo è quello che traspare dall'ultimo post Instagram del laterale, che ha scritto: "Il duro lavoro paga. Sempre". Un messaggio anche per Inzaghi: